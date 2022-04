Asensio, spunta l’assist ufficiale: il Milan esulta

Marco Asensio si avvicina al Milan. L’esterno è pronto a lasciare il Real Madrid, come conferma lui stesso su Instagram

Uno dei grandi obiettivi del Milan per il calciomercato estivo è Marco Asensio. Esterno destro, giovane e già di spessore internazionale, può essere uno di quei profili utili a fare il sato di qualità per accrescere ulteriormente il livello della rosa in Italia e in Europa. Ora un indizio sembra avvicinare il giocatore al Milan.

As lo riportava già qualche giorno fa, ora è il calciatore stesso a darne l’ufficialità. Con una storia Instagram, Marco Asensio ha detto addio al suo ex storico procuratore Horacio Gaggioli, per passare alla pregiata scuderia di Jorge Mendes. Un addio pesante per l’asso del Real che, come dimostra il messaggio, era molto legato a lui, tanto da considerarlo parte integrante della sua famiglia.

Il potentissimo procuratore portoghese non ha biosogno di presentazioni. È uno dei migliori al mondo nel suo lavoro e il fatto che il talento spagnolo abbia deciso di cambiare può essere un indizio in chiave Milan.

Asensio, la scelta Mendes conduce al Milan: i rapporti sono ottimi

Mendes è molto legato al mondo Milan, specialmente in questo periodo. Oltre a curare le prestazioni di Renato Sanches, grande obiettivo per il centrocampo rossonero, è anche l’agente di Leao. L’attaccante portoghese sta trattando il suo rinnovo con il Milan proprio in questi giorni e chissà se ora negli incontri non si parlerà anche di Asensio.

Oltre agli storici buoni rapporti tra Milan e Real Madrid, quindi, si aggiungono anche gli intrecci con Mendes. Grazie a questo, Maldini spera di ottenere qualche agevolazione nel calciomercato estivo per Asensio. Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma il direttore tecnico spera così di ottenere qualche sconto.