57 milioni e doppio colpo da sogno: la Juve batte Marotta

La Juventus pianifica un doppio colpo che può mandare ko l’Inter nel prossimo calciomercato estivo: sul piatto 57 milioni

Il 2-0 alla Fiorentina nella semifinale di ritorno ha regalato la finale di Coppa Italia alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, in attesa di scendere in campo per la sfida contro il Sassuolo al ‘Mapei’ Stadium. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di valutare le mosse da concretizzare la prossima estate. Molto rischia di cambiare nella rosa bianconera per giugno, tra entrate e uscite, con la sfida a distanza con l’Inter che rischia già di entrare nel vivo.

Il club di Torino ha intenzione di tornare ai vertici in Italia ed Europa e per questo Cherubini vuole rimpolpare l’ossatura della Juventus, svecchiando e rinforzando in ogni reparto la squadra. In tal senso, la dirigenza bianconera ha in mente una super offerta da ben 57 milioni per due gioielli che, protagonisti in Serie A ormai da mesi, sono in cima alla lista di Marotta e dell’Inter: il sorprendente scenario.

La Juve offre 57 milioni: Inzaghi furioso

L’occasione è quella giusta. La sfida con il Sassuolo può tornare ad infiammare il mercato della Juventus che ripensa con forza a due gioielli a disposizione di Dionisi che sono in cima alla lista dell’Inter per l’anno prossimo. Da un lato Davide Frattesi, talentuoso centrocampista che i neroverdi valutano 25 milioni di euro e reduce da 33 presenze con 4 reti e 3 assist vincenti.

Attenzione però ad un altro nome tr ai preferiti di Marotta. Quel Giacomo Raspadori che, a 22 anni, rappresenta uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio. L’attaccante è stato avvicinato ai colori nerazzurri ma il doppio colpo che ha in mente Cherubini può spazzare via la concorrenza della ‘Beneamata’: in questo caso, serviranno 31-32 milioni.

Una maxi offerta da 57 milioni che può superare tutti e convincere il Sassuolo: Frattesi più Raspadori, nasce la Juventus del futuro.