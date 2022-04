PSG targato Inter: girandola incredibile, Conte è solo l’inizio

La rivoluzione che avverrà nel PSG la prossima stagione guarda in casa Inter. Conte punta un ex e un titolare di Simone Inzaghi

Le lamentele di Antonio Conte al Tottenham hanno fatto drizzare le orecchie a Parigi. Con ogni probabilità in estate Al-Khelaifi cambierà guida tecnica, esonerando Pochettino dopo il fallimento in Champions League e nel futuro dei francesi potrebbe esserci proprio l’ex Inter.

Le ambizioni di Conte sono ormai arcinote: vuole un progetto di livello per puntare a vincere tutto. Il PSG, grazie al suo numero uno, ha a disposizione un budget pressochè illimitato che potrebbe soddisfare tutte le richieste dell’allenatore, garantendogli una rosa pronta a vincere sin da subito.

I primi nomi sulla lista sono tutti legati in un modo o nell’altro all’Inter. Conte è solito a puntare su giocatori che già conoscono i suoi dettami, così da velocizzare il processo di integrazione e poter ambire sin dall’inizio della stagione ad avere automatismi oliati.

Conte-PSG: quanta ‘Inter’ in Francia

Il primo nome che potrebbe seguirlo sarebbe il suo pupillo Romelu Lukaku. Ormai ai margini nel Chelsea di Tuchel, il centravanti belga è destinato a lasciare Londra per trovare una squadra che possa inserirlo al centro degli schemi. Conte non ha mai nascosto gli apprezzamenti per lui e sicuramente lavorare nuovamente insieme garberebbe parecchio ad entrambi.

Un altro nome potrebbe essere quello di de Vrij. Il difensore centrale di Inzaghi è in uscita dall’Inter e il PSG sarebbe un’ultima grande occasione di strappare un contratto importante in un top club per accrescere ancora il livello della sua carriera.

Tutti i discorsi sono momentaneamente posticipati per giugno. Solo allora Al-Khelaifi deciderà come muoversi sia sul mercato che riguardo l’organigramma dirigenziale: vedremo se toccherà a Conte tentare di portare in Francia la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie.