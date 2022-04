Super colpo Lewandowski: la vendetta manda la Juve ko

L’addio di Lewandowski al Bayern Monaco può aprire ad un colpo clamoroso: anche la Juventus finisce al tappeto

Il prossimo calciomercato estivo potrebbe davvero risultare come uno dei più scoppiettanti degli ultimi anni. Diversi i big che potrebbero cambiare casacca, chi a zero chi ad un anno dalla scadenza contrattuale. Uno di questi è certamente Robert Lewandowski che non ha prolungato con il Bayern Monaco e rischia di salutare i tedeschi ‘gratis’ tra un anno. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, il Barcellona avrebbe già avviato i contatti per l’arrivo in estate del campione polacco.

Lewandowski rimane in scadenza nel 2023 con il Bayern Monaco che, per evitare di perderlo a zero, potrebbe essere costretto a venderlo durante la prossima estate. Il club tedesco sarebbe contrariato dalle recenti voci che vedrebbero l’attaccante vicino alla squadra di Xavi: i colloqui tra i giocatore e Laporta avrebbero avvicinato in maniera considerevole le parti.

Juve alle strette: il Bayern beffa anche i bianconeri

Se i bavaresi non dovessero trovare in tempi brevissimi l’accordo per il rinnovo (al momento pare improbabile) allora Lewandowski, in passato tra i sogni anche della Juventus, potrebbe davvero trasferirsi a Barcellona per una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Il Bayern, in tutta risposta, preparerebbe un assalto ad uno dei gioielli della squadra blaugrana: una vendetta in piena regola. Si tratta del giovane Gavi che piace da tempo alla Juventus, desiderosa di andare all’assalto del classe 2004 la prossima estate.

Il talento 17enne sarebbe un’espressa richiesta di Nagelsmann e, non avendo trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, potrebbe effettivamente finire per accettare la corte dei tedeschi. Il Bayern in un solo colpo si vendicherebbe dei catalani e allo stesso tempo befferebbe anche la Juventus, pagando la clausola rescissoria di Gavi che al momento ammonta a 50 milioni di euro.

Gavi, in questa stagione, ha collezionato 42 presenze tra Liga e coppe, con 2 reti e 6 assist vincenti, attestandosi come un perno insostituibile nel centrocampo di Xavi.