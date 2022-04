Mega offerta per de Ligt: Guardiola non vuole perdere il primo derby

Il difensore olandese continua ad essere ambìto dalle big della Premier: Guardiola mette sul piatto una mega offerta per battere i rivali

Il futuro di Matthijs de Ligt continua ad essere oggetto di rumors ed indiscrezioni provenienti da Oltremanica e non solo. Il difensore olandese, sempre in cima alla lista di mercato di numerosi top club europei, non è certo di restare a Torino. Molto dipenderà dalla volontà della Juve di fare cassa col suo cartellino per poi eventualmente lanciarsi all’assalto di un top player in un’altra zona di campo.

Fino a qualche settimana fa la società in pole position per l’acquisto dell’ex Ajax pareva il Chelsea: le note vicende societarie scatenate dall’addio di Abramovich hanno poi causato la sostanziale uscita di scena dei Blues. Contestualmente, più a nord, il Manchester United annunciava l’arrivo in panchina di Erik ten Hag, l’uomo che di fatto ha contribuito a rendere de Ligt un gicatore di livello internazionale. L’equazione che vorrebbe il tecnico olandese disposto a tutto per riavere il suo gioiello all’Old Trafford è presto fatta. Peccato che, sull’altra sponda di Manchester, qualcuno non sia affatto d’accordo.

Guardiola pronto all’assalto che mette al tappeto ten Hag

Ben consapevole della volontà del nuovo rivale cittadino di accaparrarsi le prestazioni del biondo difensore oranje, Pep Guardiola non sta a guardare. Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico catalano sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Riyad Mahrez più un conguaglio di 70 milioni pur di vincere il primo derby di mercato col dirimpettaio olandese.

Se l’offerta si concretizzasse ufficialmente, difficilmente lo United potrebbe proporre qualcosa di meglio alla dirigenza bianconera. La quale sarebbe in qualche modo messa alle strette nell’annoso dilemma se costruire il futuro (della difesa e non solo) sull’ex Ajax, o rivoluzionare ancor di più la rosa accettando l’offerta. E destinando il tesoretto al grande colpo a centrocampo (leggi Milinkovic-Savic). O al reparto d’attacco, dove lo stesso Gabriel Jesus – guarda caso in uscita dal City – fa ancora gola…