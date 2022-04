Lascia la Juve dopo l’offerta al ribasso: è duello di fuoco Inter-Roma

L’offerta al ribasso della Juventus per il prolungamento spinge il calciatore bianconero verso l’addio: l’agente lo offre a Inter e Roma

In casa Juventus si guarda già al futuro. Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno ancora qualcosa da chiedere alla stagione in corso e resta la possibilità di portare a casa almeno un trofeo anche quest’anno, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia.

Ma la società è pienamente consapevole della necessità di intervenire con operazioni di un certo spessore durante la prossima sessione estiva di calciomercato, che aprirà i battenti dal 1 luglio. Inoltre, permangono delle questioni spinose da risolvere internamente sul fronte rinnovi. La dirigenza ha scritto la parola fine per quanto riguarda la telenovela Dybala e lavora alacremente per assicurare al tecnico livornese un valido erede della ‘Joya’. Settimana scorsa, poi, il club di Exor ha comunicato ufficialmente il prolungamento del contratto fino al 2025 di Mattia Perin, che dunque continuerà a svolgere il ruolo di secondo portiere. Da sciogliere, invece, il rebus legato al futuro di Federico Bernardeschi. La permanenza a Torino dell’esterno classe ’94, andato in gol contro la sua ex squadra Fiorentina, nonostante abbia messo in mostra sprazzi di crescita sotto la guida di Allegri.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso l’addio: offerto a Inter e Roma

Resta, però, il problema ingaggio. Stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe avanzato un’offerta di 2,5 milioni di euro netti per il rinnovo, nettamente inferiore rispetto ai 4 percepiti attualmente dal calciatore. A queste condizioni aumentano sensibilmente le possibilità di una separazione a parametro zero in estate.

Non a caso, il noto agente Federico Pastorello si starebbe guardando attorno e pare che lo abbia proposto nuovamente all’Inter. Il procuratore, inoltre, ci avrebbe provato anche con la Roma. Dunque potremmo assistere ad un duello infuocato anche sul mercato tra Mourinho e Inzaghi.