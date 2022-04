Guardiola prova il colpo dal Barcellona, doppia beffa alla Juve

Pep Guardiola vuole puntellare la rosa del Manchester City con colpi sensazionali: beffa possibile alla Juventus

La Juventus continua ad essere attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni in ottica futura: possibile doppio sgarbo al club bianconero.

Come svelato dal quotidiano britannico Manchester Evening News, il Barcelona avrebbe avanzato un’offerta di 30 milioni di euro al Manchester City per arrivare all’attaccante brasiliano, Gabriel Jesus, in vista della prossima estate. Un nuovo possibile colpo in casa blaugrana con Xavi che vorrebbe assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League.

Il suo score non è stato esaltante come in passato mettendo a segno soltanto 7 gol conditi da undici assist vincenti. E così lo stesso attaccante sudamericano vorrebbe andare via con un’altra avventura suggestiva della sua carriera. La Juventus aveva provato anche ad acquistarlo, ma poi lo stesso centravanti brasiliano aveva preferito la permanenza al City targato Pep Guardiola.

Calciomercato, de Jong come contropartita al City

Il Manchester City così potrebbe pensare così di offrirlo al Barcellona per arrivare al centrocampista olandese, Frenkie de Jong, più soldi. Un’operazione che metterebbe fuori causa la Juventus, che ha seguito a lungo i due top player. Il club bianconero starebbe pensando a nuovi innesti di assoluto valore in vista del futuro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo stesso giocatore del Barcellona sarebbe stato ad un passo dalla cessione in passato, ma con Xavi le dinamiche sono un po’ cambiate.