Ritorno di fiamma per il colpo argentino | Juve beffata

Un obiettivo di mercato della Juve potrebbe saltare anche a causa della ‘connessione argentina’ tra alcuni degli attori in gioco

Che negli ultimi anni, anche grazie all’ottimo lavoro ‘diplomatico’ del vicepresidente Javier Zanetti, l’Inter sia diventata una sorta di colonia argentina, è sotto gli occhi di tutti. Lo stesso colpo Lautaro Martinez, messo a segno nell’estate del 2018, fu possibile grazie ai buoni uffici del ‘Pupi’, che indubbiamente può avvalersi di un canale preferenziale quando si tratta di convincere qualche suo connazionale a vestire la maglia della Beneamata.

L’ultima indiscrezione di mercato riguarda, nemmeno a dirlo, un altro calciatore albiceleste. Si tratta di un nazionale, grande protagonista nell’ultima Copa America, già seguito all’epoca della gestione Antonio Conte. Passato all’Atletico Madrid nell’ultima sessione estiva di scambi, il centrocampista non è mai realmente uscito dai radar nerazzurri, entrando nel frattempo in quelli bianconeri. La stagione non esaltante dell’ex Udinese lascia spazio ad una possibile cessione che pareva impensabile appena qualche mese fa.

Ritorno di fiamma per De Paul: Juve in allerta

Rodrigo De Paul non ha brilalto nella sua prima stagione in maglia Atletico. Protagonista di un rendimento altalenante, complice una poca sintonia col tecnico Simeone, l’ex Udinese medita il ritorno in Italia. La Juve, che cerca proprio un centrocampista con le sua caratteristiche, ci ha già fatto un pensierino, ma deve guadarsi dal rinnovato interesse dell’Intr. Che può giocarsi un’arma esclusiva.

Il peso del carisma di Zanetti – nonchè gli ottimi rapporti con l’amico Simeone – e la presenza di due compagni di nazionale tra i nerazzurri, potrebbero essere una calamita per l’arrivo del giocatore a Milano. Ci sarebbe da studiare una formula che non penalizzi il club colchonero dal punto di vista delle possibili minsuvalenze, ma tutto potrebbe essere aggirato con le solite formule del prestito. La Juve è avvisata: la ‘conexiòn argentina’ rischia di soffiargli il calciatore…