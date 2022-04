Ribaltone e nuovo club: Conte ha già scelto il futuro

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, avrebbe già preso una decisione sul proprio futuro per la prossima stagione: ribaltone e nuovo club

Che Antonio Conte non stia attraversando uno dei migliori periodi della sua formidabile carriera è sotto gli occhi di tutti. Il Tottenham ha mostrato dei miglioramenti negli ultimi mesi e ora è in piena lotta con Arsenal e Manchester United per la conquista del quarto posto, ma il tecnico salentino è abituato a lottare per raggiungere traguardi ben più prestigiosi.

Oltre a ciò bisogna considerare i numerosi scivoloni arrivati nell’arco della stagione in corso, l’ultimo in ordine di tempo tra le mura amiche del ‘Tottenham Hotspur Stadium’ contro il Brighton, con tanto di gol beffa al 90esimo. Il mister ex Inter lo conosciamo bene e sappiamo come non possa essere soddisfatto di questa situazione. Non a caso, dopo la famosa brutta sconfitta in casa del Burnley, Conte si era sfogato duramente mettendo perfino in dubbio la permanenza sulla panchina londinese. La separazione potrebbe davvero diventare realtà a breve, con l’allenatore italiano che avrebbe già preso una decisione sul proprio futuro.

Addio al Tottenham: Conte vuole il PSG

Su di lui c’è da tempo l’interesse del PSG, che a meno di sorprese saluterà Pochettino. Stando a quanto rivela ‘Le Parisien’, inoltre, il classe ’69 avrebbe dato la propria disponibilità al club parigino. Conte, sempre secondo il noto quotidiano, sarebbe fiducioso di interrompere il rapporto lavorativo con gli ‘Spurs’. Pare, però, che abbia fatto intendere di non essere intenzionato a lavorare insieme al direttore sportivo Leonardo, anche lui fortemente in bilico.

Al-Khelaifi, dal canto suo, continua ad avere Zinedine Zidane come obiettivo principale per il ruolo della guida tecnica. Da sottolineare che il ricco presidente vanta ottimi rapporti con il numero uno del Tottenham Daniel Levy e questo dettaglio potrebbe agevolare il trasferimento di Conte a Parigi, nel caso l’arrivo dell’ex Real Madrid non si concretizzasse.