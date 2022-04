Il Milan accelera con la nuova proprietà: all in sul top player

Il Milan di Paolo Maldini è pronto ad accelerare con l’ingresso di InvestCorp: occhi puntati su Cristopher Nkunku, stella del Lipsia e giustiziere dell’Atalanta in Europa League

Il Milan di Paolo Maldini, domenica sera, affronterà la Lazio di Maurizio Sarri in occasione della 34esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, eliminati dalla Coppa Italia per mano dell’Inter di Simone Inzaghi, devono rilanciarsi contro i biancocelesti per continuare ad allungare sui nerazzurri in attesa del recupero della Beneamata e, soprattutto, conoscendo il risultato dei cugini contro la Roma, di scena domani a San Siro alle ore 18. Nel frattempo il Milan, o meglio i vertici, sta ragionando sulla possibile cessione della proprietà ad InvestCorp, fondo del Bahrein che potrebbe inserire nelle casse del club rossonero molti soldi e nuove prospettive anche in sede di calciomercato. Negli ultimi giorni si è parlato addirittura di una suggestione che porta al nome di Romelu Lukaku, centravanti belga accostato anche ad un ritorno all’Inter.

Effettivamente al Milan serve un bomber, un attaccante in grado di segnare, fare la differenza ed avere continuità sul rettangolo verde. Il nome che si è fatto nelle ultime settimane è quello che porta al profilo di Cristopher Nkunku, stella del Lipsia e giustiziere dell’Atalanta nei quarti di finale di Europa League.

Calciomercato Milan, ora Nkunku non è un miraggio

Con l’ingresso nel Milan di InvestCorp le possibilità di arrivare ad un giocatore del calibro di Nkunku potrebbero sensibilmente aumentare. Il giocatore, valutato almeno 60 milioni di euro, è stato senza dubbio uno dei migliori attaccanti in questa stagione calcistica a livello europeo ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Una cifra proibitiva per quella che è la linea Elliott, ma che potrebbe diventare accessibile con InvestCorp, soprattutto se la volontà sarà quella di investire subito nel mercato giocatori.