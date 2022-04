Cinque top nel mirino: Allegri puó esultare grazie a de Ligt

Il calciomercato della Juventus passa dalle cessioni: Matthijs de Ligt può dare il via ad una serie di grandi colpi per la gioia di Allegri

La delicata sfida al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo come prossimo target della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri non possono permettersi passi falsi per mantenere viva la quarta posizione che porterebbe la ‘Vecchia Signora’ ad accere direttamente alla prossima fase a gironi della Champions League.

In casa Juventus, però, le attenzioni sono già rivolte alla sessione estiva di calciomercato che promette di riservare non poche sorprese alla rosa di Massimiliano Allegri. In tal senso, il nome di Matthijs de Ligt rimane in primissima fila per finanziare quello che sarà un mercato scoppiettante.

Addio de Ligt: cinque colpi per Allegri

Sulla falsa riga di quanto accaduto lo scorso gennaio con le firme di Vlahovic e Zakaria. In tal senso, il giornalista Paolo Paganini, sul proprio profilo Twitter, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus. Dai possibili obiettivi fino a quella che sarebbe senza dubbio la cessione dell’estate: quella di Matthijs de Ligt. “Buongiorno. È probabile che la Juventus finanzierà il prossimo mercato con la cessione di de Ligt ed altri”, ha cinguettato Paganini rivelando, poi, quali sembrerebbero le piste destinate a diventare roventi nella prossima sessione di mercato.

“Da seguire l’asse con il Chelsea, i nomi in ballo sono Rudiger, Emerson Palmieri, Jorginho e Werner”. Il giornalista ha poi rivelato come vi sia una concreta concorrenza per l’arrivo di un altro grande nome in quel di Torino: “Su Milinkovic-Savic c’è anche il PSG”.

Situazione dunque in divenire anche se la via del mercato bianconero pare dunque già tracciata: prima di andare all’assalto degli obiettivi in entrata, servirà cedere almeno un big.