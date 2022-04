“Non si può vincere con Messias”, ma Elliott ha vinto

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione: possibile cambio di proprietà, il giusto riconoscimento ad Elliott

Ancora una delusione per il Milan, sconfitto dall’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ora i rossoneri si concentreranno sulla Serie A per regalare uno Scudetto che manca da tanto tempo.

Così lo stesso giornalista Fabio Ravezzani ha svelato il futuro dei rossoneri esponendo il suo punto di vista sul profilo Twitter: “Molto difficile vincere con Giroud, Saelemaekers, Messias e Diaz in attacco”. Poi ha aggiunto ciò che succederà in futuro dopo l’addio del fondo Elliott: “Ma questa è una squadra costruita per essere venduta, non per vincere. E quindi tutto torna. Starà a Investcorp fare il vero salto di qualità. Elliott la sua partita l’ha vinta”.

Le prossime settimane saranno decisive per arrivare al closing della nuova società che preleverà il Milan. Così il futuro sembra più roseo del previsto andando a puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: confermatissimo al suo posto Paolo Maldini. Un cambio di rotta importante per quanto riguarda il futuro del club rossonero, che vuole tornare protagonista anche a livello internazionale con trionfi importanti.

Milan, Elliott dirà addio: pronto Investcorp

Tutto cambierà rapidamente all’interno dell’organigramma societario del Milan con un cambio di proprietà rapido. Ci saranno così novità importanti per quanto riguarda il futuro dei rossoneri che mirano a successi sempre più decisivi. Negli ultimi anni c’è stato un rinnovamento risalendo a poco a poco collezionando anche una decisiva qualificazione in Champions League, ma vincere non è così facile con una campagna acquisti del genere.