Via Gasperini, erede col pupillo: il ribaltone spiazza Juve e Inter

L’Atalanta avrebbe già in mente il sostituto di Gasperini, che potrebbe portare con sé un suo pupillo: scatta l’allarme per Juventus e Inter

Non poteva desiderare una serata migliore l’Inter. La truppa targata Simone Inzaghi, trascinata da un super Lautaro Martinez, si è aggiudicata la finale di Coppa Italia battendo il Milan a San Siro con un netto risultato di 3-0. I nerazzurri sono apparsi più in forma fin da subito, ma d’altronde c’era da aspettarselo visto l’ultimo periodo.

La ‘Beneamata’, infatti, aveva già dato prova in campionato di aver recuperato energie psicofisiche importanti (al contrario dei rossoneri) e il successo di ieri può dare un’ulteriore spinta per la conquista dello Scudetto. Oggi, invece, scende in campo la Juventus di Massimiliano Allegri, che se la vedrà nuovamente faccia a faccia con Italiano e la sua Fiorentina, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Il match in questione decreterà l’avversaria dei lombardi in vista dell’11 maggio. I destini di Juventus e Inter, però, potrebbero incrociarsi ancora anche in ambito di calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ avrà bisogno di rinforzare il reparto offensivo, tenendo conto della sicura perdita a zero di Dybala. In questo senso, piace parecchio il profilo di Giacomo Raspadori, già cercato in passato.

Ribaltone Gasperini, l’erede si ‘porta’ Raspadori: allarme per Juventus e Inter

Il gioiellino di casa Sassuolo, il cui prezzo di partenza si attesta sui 30 milioni di euro, è attenzionato pure dall’Inter, specialmente nel caso dovesse abbandonare la nave Lautaro Martinez. Il classe 2000, inoltre, è stato accostato alla Roma di Jose Mourinho, che desidera aumentare il numero di frecce a disposizione nel suo arco. Insomma, la concorrenza non manca di certo.

Ma un clamoroso ribaltone potrebbe mandare fuori causa le pretendenti citate. Prende sempre più quota l’ipotesi di una separazione a fine stagione tra Gasperini e l’Atalanta. La ‘Dea’, dopo diversi anni disputati ad alti livelli, continua ad accumulare risultati negativi e rischia seriamente di non ottenere neanche la qualificazione in Conference League. Pare, quindi, che il ciclo sia giunto alle sue fasi conclusive. La società bergamasca, dal canto suo, starebbe pensando come possibile erede a Roberto De Zerbi, che tornerebbe volentieri in Italia considerando la situazione terribile allo Shakhtar Donetsk. A quel punto il tecnico potrebbe chiedere subito alla dirigenza proprio Raspadori, che lui stesso aveva lanciato ai tempi del Sassuolo. Nel caso si verificasse questo scenario, l’acquisto potrebbe complicarsi non poco per Juventus e Inter.