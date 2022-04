Irrompe Ancelotti, tremano Napoli e Inter: offerta con scambio per il pupillo

Il giocatore che Ancelotti vorrebbe inserire nell’affare che porterebbe il suo pupillo a Madrid, complica non poco i piani di Napoli e Inter

Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid, dopo la clamorosa vittoria in rimonta ottenuta ieri sera a Siviglia, hanno messo ormai la Liga in cassaforte. In attesa di capire quali altri soddisfazioni potrà regalare la stagione – è ormai alle porte la supersfida di Champions contro il Manchester City – le Merengues pianificano il mercato della prossima stagione.

Godendo ormai della piena fiducia di Florentino Perez, il tecnico italiano ha indicato un nome per la retroguardia della prossima stagione. Si tratta di un suo vecchio pupillo, avuto alle sue dipendenze nell’avventura all’ombra del Vesuvio. Un giocatore per il quale è disposto a sacrificare uno dei talenti presenti nella rosa del club madrileno.

Koulibaly, irrompe Ancelotti: offerto Dani Ceballos

L’oggetto del desiderio si chiama Kalidou Koulibaly, il vigoroso difensore del Napoli per il quale in passato il patron De Laurentiis ha già rifiutato proposte milionarie provenienti dalla Premier League. Il Real Madrid, che a detta di ‘Fichajes.net’ si contende il senegalese con Barcellona e Manchester City, avrebbe deciso di mettere sul piatto Dani Ceballos, il 25enne centrocampista in scadenza di contratto nel 2023.

L’iberico, già nel mirino dell’Inter, potrebbe gradire la destinazione azzurra, lasciando così a mani vuote il club nerazzurro. Che già sognava di intavolare col club merengue un affare tutto sommato low cost. Ovviamente nell’ipotetico scambio Ceballos-Koulibaly, il Real dovrebbe aggiungere un congruo cash per sperare di chiudere l’operazione.