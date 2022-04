E’ già in doppia cifra, la Juventus affonda il colpo in Serie A

La Juventus pensa al centrocampista della Serie A: c’è la carta per arrivare al calciatore ambito anche dalle altre big

Ha raggiunto la doppia cifra, che da centrocampista non è mai un traguardo banale. Anche per questo le big della Serie A hanno acceso i riflettori su di lui.

Lo ha fatto anche la Juventus che ha bisogno come il pane di dare qualità e gol al proprio reparto di metà campo.

Nel mercato estivo Allegri ha la necessità di rinforzare il centrocampo e vuole farlo non soltanto con un grande colpo. Milinkovic e Pogba sono i nomi cerchiati in rosso ed in cima alla lista di Cherubini, ma nell’elenco degli obiettivi per la metà campo compare anche il profilo di Antonin Barak. Ventisette anni, il trequartista della Repubblica Ceca è ormai esploso definitivamente grazie a Tudor e il prossimo anno potrebbe fare il salto in una big. Per lui si è parlato di Inter e Napoli, ma anche la Juventus ci ha messo gli occhi sopra e i bianconeri potrebbero avere la carta giusta per convincere il Verona e sbaragliare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, il piano per Barak

Antonin Barak stuzzica Allegri: la sua capacità di inserimento e la buona vena realizzativa mostrata quest’anno piace al tecnico della Juventus. I bianconeri potrebbero così far partire l’assalto, magari provando ad allettare il Verona con uno dei giovani più in vista: Nicolò Fagioli.

Il 20enne sta facendo molto bene con la Cremonese e il prossimo anno potrebbe compiere il salto in Serie A. Verona potrebbe essere la piazza ideale anche se la Juventus non vorrebbe perderne il controllo visto che crede molto in lui. La soluzione potrebbe essere rappresentata da un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ovviamente sempre legato al trasferimento di Barak alla corte di Allegri. Il trequartista piace alla Juventus e Fagioli potrebbe essere la carta giusta per anticipare la concorrenza.