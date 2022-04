Colpo Juventus nel 2023, sarà l’erede di Cuadrado

Cuadrado ha rinnovato con la Juve fino al 2023, ma la dirigenza è già al lavoro per la sua successione. Il colpo in Serie A

Cuadrado e la Juventus ancora insieme almeno fino al 2023. Negli scorsi giorni il club bianconero ha annunciato il rinnovo del laterale colombiano per la prossima stagione. Un prolungamento automatico, scattato alla 40esima presenza stagionale del giocatore.

Cuadrado è ancora una delle colonne della squadra di Allegri, ma si parla già dei suoi possibili eredi. A tal proposito, Pierpaolo Marino ha parlato così di Molina dell’Udinese: “A me ricorda Cuadrado. È un laterale offensivo, serve assist e segna. E può giocare quarto di difesa a destra, come nell’Argentina, o quinto di centrocampo come succede da noi. È da big. Dell’interesse ho sentito anche io in giro e non sono stupito: con Molina non si sbaglia. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto, però ci sono altri club europei interessati. Mi aspetto una bella bagarre in estate. Ma non darei nulla per scontato: la famiglia Pozzo ha la forza economica per trattenere i suoi migliori giocatori, poi per politica societaria noi non incateniamo nessuno”. Occhi puntati, dunque, sull’asse Juventus-Udinese per Molina.

Calciomercato Juventus, scatto per Molina

Marino ha fornito un importante assist alla Juve per Molina: non è così da escludere un possibile tentativo già nel prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero potrebbe bloccare il Nazionale argentino, lasciandolo ancora un anno in prestito all’Udinese, prima del trasferimento alla Continassa. Sul piatto potrebbero finire anche alcuni giovani graditi alla società friulana, come Rovella o Brunori, per un ulteriore sconto sul cartellino dell’esterno. La valutazione di Molina si aggira già intorno ai 25-30 milioni di euro. Staremo a vedere.