Milan, cessione inevitabile: l’erede soffiato a Inter e Juve

Il Milan potrebbe perdere un altro giocatore a costo zero a fine stagione e ha già in mente il sostituto

Il Milan in estate potrebbe essere una delle grandi protagoniste del mercato e la società sta già lavorando per rinforzare alcuni reparti, in particolare l’attacco.

Franck Kessié, però, ha già firmato col Barcellona e quindi anche a centrocampo il club rossonero dovrà intervenire in maniera concreta. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il reperto difensivo, il Milan in estate potrebbe perdere un altro calciatore a parametro zero. Si tratta di Alessio Romagnoli che non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo, col il suo agente Mino Raiola che lo spinge altrove.

Romagnoli via a zero: assalto a Ginter ma ci sono anche Juve e Inter

Attualmente ci sono diverse squadre sulle tracce di Romagnoli, ma la Lazio sembra essere la favorita, anche per una questione di legame col giocatore che ne è sempre stato un tifoso. In caso di mancato rinnovo, il Milan dovrebbe colmare anche il vuoto in difesa e il nome caldo è quello di Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia Mönchengladbach. Il classe ’94 è in scadenza a fine stagione e non ha ancora rinnovato (situazione analoga a quella di Romagnoli.

Il difensore centrale ex Borussia Dortmund piace anche a Juventus e Inter che lo hanno adocchiato da un pò di tempo. Il Milan vuole giocare d’anticipo, visto che l’intesa con Romagnoli sembra non arrivare e propio il difensore romano potrebbe diventare un obiettivo della Juventus, defilandola dalla corsa a Ginter. L’inserimento dei rossoneri potrebbe cambiare la corsa per il difensore tedesco.