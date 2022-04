L’Inter prepara il dopo Barella: doppio colpo internazionale per il centrocampo

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima sessione di calciomercato: le ultimissime notizie

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo un periodaccio di 7 punti in 7 gare del campionato italiano di Serie A, si sta riprendendo alla grande.

La vittoria esterna in casa della Juventus di Massimiliano Allegri ha ridato nuova linfa ai nerazzurri che hanno poi infilato altri due successi potenzialmente molto importanti ai fini della classifica finale. A San Siro contro il Verona di Igor Tudor e al Picco contro lo Spezia del grande ex Thiago Motta sono arrivati sei punti importantissimi in attesa delle due sfide più delicate arrivati a questo punto della stagione. Stiamo parlando della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli, potenziale termometro anche per lo scudetto, e il match interno contro la Roma di Josè Mourinho, grande ex che potrebbe fare uno sgambetto potenzialmente mortifero per i nerazzurri.

Nel frattempo tiene banco anche la questione calciomercato con l’Inter che potrebbe fare qualche altro sacrificio la prossima estate, nonostante gli addii della scorsa stagione, pesantissimi, che rispondono ai nomi di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Il profilo caldo potrebbe essere quello di Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, che ha attirato le mire di diversi top club europei, fra i quali spicca anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. In caso di una cessione, l’Inter sarebbe già pronta con un piano per rinforzare di nuovo la rosa a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Inter, addio Barella: il piano per la successione

Con la partenza di Nicolò Barella, l’Inter di Beppe Marotta andrebbe ad incassare circa 70 milioni di euro. Un tesoretto che i nerazzurri potrebbero reinvestire su diversi profili. La priorità risponde al nome di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester City, valutato 50 milioni, ma in scadenza nel 2023. Il prezzo del belga potrebbe quindi scendere sui 35 milioni. L’altro colpo sarebbe invece uno fra Leandro Paredes, regista del PSG, e Miralem Pjanic, attualmente in prestito al Besiktas dal Barcellona.