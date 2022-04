Donnarumma torna al Milan: l’affare shock che coinvolge la Juve

L’Equipe lancia un’indiscrezione che ha del clamoroso: Donnarumma può tornare al Milan in estate

La prima stagione di Donnarumma con la maglia del PSG non è stata indimenticabile. Tanta panchina per il dualismo con Navas e l’errore contro il Real Madrid agli ottavi di Champions hanno rovinato un’annata che il classe ’99 sognava diversa e ben più ricca di gioie.

Anche a Parigi il portiere è al centro del processo mediatico, tant’è che oggi l’Equipe lo darebbe addirittura come partente in estate. Con lui se ne andrebbe anche Leonardo, suo grande estimatore e dirigente che di fatto lo ha portato in Francia. Oltre a questo, il quotidiano ha lanciato la bomba: Donnarumma potrebbe tornare proprio dove tutto è nato, al Milan.

La situazione sembra essere molto intricata. Maignan a Milano ha convinto tutti, ma soprattutto pare difficile una riconciliazione tra l’ambiente e il portierone azzurro dopo il burrascoso addio a zero della passata stagione. A questo va aggiunto l’oneroso ingaggio percepito al PSG, totalmente fuori dai canoni del Milan attuale. Ciò che potrebbe fare la differenza sarebbe il nuovo fondo Bahrein InvestCorp, che pare intenzionato a spese folli per far fare il salto di qualità ai rossoneri.

Donnarumma scatena l’effetto domino: intreccio con la Juventus

Se questa folle idea dovesse realizzarsi, Magnain sarebbe destinato a partire. Un’idea potrebbe condurlo alla Juventus, che è sempre invischiata nel ricercare un portiere al posto di Szczesny, tant’è che lo stesso Donnarumma era finito in passato nel mirino dei bianconeri.

Un effetto domino che avrebbe veramente del clamoroso: rivedere Donnarumma con la maglia del Milan e allo stesso tempo Maignan vestire quella della Juventus. Come detto prima, ciò che può fare la differenza sarebbe una nuova ed ambiziosissima proprietà a Milano. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere al meglio l’evolversi di questa suggestione di mercato.