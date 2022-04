Asse Inter-Bayern, scambio e soldi: Marotta fa la magia

Dopo la clamorosa eliminazione con il Villarreal, il Bayern Monaco guarda in casa Inter per rinforzarsi

Non solo Lautaro Martinez. Il Bayern Monaco guarda in direzione Milano per provare ad accaparrarsi uno dei top player nerazzurri che con Conte prima e con Inzaghi poi ha trovato la definitiva consacrazione.

Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, difensore classe ’99, ma già assoluto totem della retroguardia dell’Inter. Uno dei calciatori con cui i tifosi speravano di essersi sistemati per molti anni, ma le tentazioni europee sono forti, specie se una di queste è il Bayern Monaco di Nagelsmann.

I bavaresi, stando a quanto riporta Interlive, sono pronti a fare carte false per il centrale italiano. Marotta per il su talento chiede non meno di 70-80 milioni di euro, ma i tedeschi puntano a convincerlo con un maxi ingaggio che può arrivare sino ai 6-7 milioni netti l’anno. Cifre totalmente fuori portata per la dirigenza dell’Inter.

Marotta riflette su Bastoni: idea scambio

Se la volontà del calciatore dovesse imporsi, Marotta potrebbe pensare di chiedere qualche giocatore al Bayern per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Un nome sarebbe quello di Sabitzer, trequartista che tanto bene aveva fatto al Lipsia, ma che non è riuscito ad imporsi in questa stagione.

Pochissime presenze da titolare e un solo gol in campionato sono di certo un monito della sua infelicità e un progetto come quello nerazzurro potrebbe attrarlo. Altra pista porterebbe a Leon Goretzka, grande protagonista con Flick, ma che quest’anno anche a causa di un infortunio all’anca è uscito un po’ dai radar.

Ciò che conta di più, però, sarà capire quanto il Bayern è pronto a spingersi per Bastoni. Se i club dovesse decidere di investire le sue forze su di lui trattenerlo sarà un’impresa titanica per Marotta. I discorsi, al momento, sono però rimandati al calciomercato estivo.