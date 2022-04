Allegri via dalla Juventus: “Cacciato senza pietà”

Piovono le critiche per la Juventus e in particolare per Massimiliano Allegri dopo il pari di ieri contro il Bologna: “Cacciarlo senza pietà”

Continua la stagione di alti e bassi per la Juventus, caratterizzata più da delusione che da soddisfazioni. Anche ieri è arrivata l’ennesima delusione nel pareggio contro il Bologna arrivato solamente nei minuti finali grazie al gol di Dusan Vlahovic, con gli ospiti che sono rimasti in nove per due espulsioni.

Ovviamente, vista la caratura del club, i risultati di questa stagione non possono essere soddisfacenti e sul banco degli imputati continua a finire Massimiliano Allegri. Il tecnico non è riuscito a fare molto meglio rispetto ai suoi predecessori, così arriva il duro attacco sui social, con la richiesta di esonero immediato.

Juventus, Bargiggia non risparmia Allegri: “Sarebbe da cacciare senza pietà”

La Juventus esce con un solo punto dalla partita contro il Bologna, che doveva blindare il quarto posto. Adesso la Roma è a cinque punti di distanza, ma deve ancora giocare contro il Napoli, e dunque potrebbe arrivare a meno due in caso di vittoria. La prestazione di ieri della Juventus è stata certamente negativa e sui social al centro delle critiche continua a finire Massimiliano Allegri.

Anche il giornalista Paolo Bargiggia si scaglia contro il tecnico e su Twitter scrive: “Sarebbe da cacciare senza pietà Allegri. Invece, tutti codardi, a partire dalla stampa sportiva che lo protegge quando si accaniva sul povero Pirlo alla sua primissima esperienza da allenatore con un terzo dello stipendio”. Dunque Allegri continua a essere il primo responsabile della stagione negativa della Juventus per i tifosi bianconeri e non solo.