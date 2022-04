La Juve lo mette alla porta e bussa all’Atalanta per il big

La Juventus mette un giocatore alla porta e per sostituirlo pensa ad un centrocampista dell’Atalanta

In casa Juve il finale di stagione si prospetta piuttosto impegnativo, in quanto la squadra di Allegri ha bisogno di consolidare il quarto posto e provare a tenersi un minimo spiraglio aperto per la corsa scudetto.

Per molti calciatori queste ultime partite potranno essere la prova del nove per la riconferma nella prossima stagione. Alcuni di loro, se non daranno continuità nel finale di campionato, potrebbero andare sul mercato e uno di questi è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è spesso stato messo in discussione e ha sempre fornito prestazioni altalenanti, senza mai avere la continuità necessaria nel lungo periodo. Il classe ’95 non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2023 e la Juve avrebbe già in mente un piano.

La Juve mette alla porta Rabiot: occhi su Koopmeiners

Rabiot si giocherà la sua permanenza in bianconero in queste ultime partite. Se non dà continuità, la Juventus lo mette sul mercato per provare a incassare almeno una parte del valore del calciatore, prima che vada in scadenza. La ‘Vecchia Signora’ lo valuta circa 15 milioni di euro e con l’eventuale incasso sarebbe intenzionata a bussare alla porta dall’Atalanta. L’obiettivo sarebbe l’olandese classe ’98, Teun Koopmeiners. Centrocampista duttile, arrivato in estate dall’AZ Alkmaar, diventato un perfetto jolly per Gasperini.

Al suo primo anno in Serie A ha realizzato, fino a questo momento 4 gol, ma ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli nel centrocampo. Un giocatore molto versatile che piacerebbe particolarmente a Massimiliano Allegri ma che ha una valutazione di almeno 20 milioni di euro.