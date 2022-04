Atalanta, cambio in panchina e assalto all’Inter: idea di scambio

Un cambio di panchina in Serie A potrebbe portare all’assalto all’Inter: l’idea potrebbe essere di uno scambio coi nerazzurri

La corsa scudetto sarà serratissima fino all’ultima giornata quest’anno, ma l’Inter per ora sembrerebbe essere la squadra più in forma e favorita per conquistare la vetta. Nel frattempo, con la stagione agli sgoccioli, sarà obbligatorio pensare anche al calciomercato estivo. I nerazzurri in particolare potrebbero subire l’assalto dell’Atalanta.

La ‘Dea’ infatti a fine stagione potrebbe separarsi da Gian Piero Gasperini, eleggendo come nuovo allenatore Roberto De Zerbi, attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk, la cui situazione in Ucraina la conosciamo tutti. Il primo colpo del neo tecnico potrebbe arrivare proprio dall’Inter, che potrebbe tentare lo scambio.

Inter, De Zerbi all’Atalanta punta Sensi: scambio con Pessina

Potrebbe esserci una rivoluzione in casa Atalanta per la prossima stagione. La delusione per l’eliminazione contro il Lipsia è ancora fresca, con la società che inizia a ragionare per la prossima stagione, soprattutto qualora la posizione in classifica non dovesse migliorare. In panchina potrebbe esserci una rivoluzione, con Roberto De Zerbi che potrebbe prendere il posto di Gasperini.

Con il suo approdo in panchina la prima richiesta potrebbe essere Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter è attualmente in prestito alla Sampdoria e le sue qualità non sono certamente in discussione. Così, visto l’interesse per Sensi, l’Inter potrebbe tentare lo scambio con Matteo Pessina, centrocampista campione d’Europa che piacerebbe da tempo ai nerazzurri. Uno scambio alla pari che potrebbe far contente entrambe le parti.