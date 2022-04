Il Milan studia il colpo in Serie A per la fascia: obiettivo low cost

Il Milan di Paolo Maldini potrebbe puntare sul profilo di Mergim Vojvoda, esterno del Torino di Ivan Juric: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento abbastanza delicato della sua stagione. I rossoneri, dopo aver infilato una serie di vittorie che avrebbero potenzialmente ucciso il campionato, si sono ritrovati a pareggiare due partite che hanno compromesso questo segmento di stagione.

Due zero a zero, prima col Bologna e poi col Torino di Ivan Juric, che hanno rilanciato l’Inter di Simone Inzaghi nella corsa scudetto, mentre il Milan è a caccia del gol perduto dopo aver fatto della manovra offensiva la miglior arma nella prima parte di stagione. Proprio dai granata, il club rossonero potrebbe pescare diverse pedine in vista della prossima estate di calciomercato. Sul taccuino di Maldini resta sempre il nome di Andrea Belotti, capitano del Torino in scadenza di contratto, ma attenzione anche ad altri profili potenzialmente molto interessanti.

Il grande sogno ovviamente porta al nome di Bremer, difensore centrale che la scorsa sera ha annullato un Giroud comunque in buona forma. Sul brasiliano c’è infatti forte l’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi, ma anche quello della Juventus di Allegri. Invece un giocatore che potrebbe fare al caso del Milan e che non avrebbe richieste troppe esose sarebbe Mergim Vojvoda, esterno a tutta fascia di Ivan Juric cresciuto moltissimo in questa seconda parte di stagione.

Calciomercato Milan, obiettivo Vojvoda: i dettagli

Mergim Vojvoda arriva in Italia come esterno destro. Il giocatore kosovaro con passaporto albanese nasce infatti sulla fascia di competenza che ora al Milan è di Davide Calabria, ma nelle ultime apparizioni Juric ha deciso di spostarlo a sinistra, posizione nella quale Vojvoda non ha sfigurato dimostrandosi un giocatore estremamente duttile. Inoltre, il suo prezzo non sembra andare oltre i 6-7 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2024 con il Torino.