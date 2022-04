Allegri contro Inzaghi è un duello totale: che sfida per il bomber brasiliano

La Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi potrebbero mettere gli occhi su Roberto Firmino, centravanti del Liverpool di Klopp

Sono da sempre le grandissimi rivali del calcio italiano. Stiamo parlando dell’Inter e della Juventus. Nel corso degli anni queste due squadre, il nerazzurro ed il bianconero, si sono date battaglia sul rettangolo verde giocandosi scudetti e trofei.

L’ultimo grande incontro è stato appena qualche giorno fa con la contestatissima vittoria della Beneamata siglata dalla rete su calcio di rigore di Hakan Calhanoglu. Oggi, sulla panchina dell’Inter, c’è Simone Inzaghi, mentre su quella della Juventus troviamo Massimiliano Allegri. Due grandi tecnici italiani che, oltre a sfidarsi sul rettangolo verde, quest’anno sono stati tre gli incontri fra i due team, potrebbero battagliare anche in sede di calciomercato per un attaccante di caratura internazionale.

Stiamo parlando di Roberto Firmino, centravanti del Liverpool di Jurgen Klopp. Il giocatore brasiliano, dopo diverse stagioni e titoli da protagonista, ora sembra aver ceduto un po’ il passo ai nuovi che stanno avanzando in casa Reds, uno su tutti: Luis Diaz. Il colombiano arrivato dal Porto sta facendo impazzire le difese avversarie e Klopp ha scelto di schierarlo sempre di più titolare spostando al centro dell’attacco Sadio Mané.

Calciomercato, Inter e Juventus si sfidano per Firmino

Bobby Firmino, come lo chiamano in quel di Liverpool, ancora oggi è un giocatore decisivo, basti pensare al gol pesantissimo siglato a San Siro negli ottavi di Champions League proprio contro l’Inter. Il brasiliano inoltre, non è giovanissimo ma neanche vecchissimo, essendo un classe 1991. La sua valutazione si aggira attorno ai 35 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2023 e ciò potrebbe abbassare il prezzo per le due duellanti. Resta un solo ostacolo: l’ingaggio di Firmino con cifre da Premier League non propriamente accessibili per le nuove politiche economiche adattate dalla Juventus e dall’Inter.