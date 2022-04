Juve-Milan senza esclusioni di colpi: Maldini prepara il sorpasso

Il calciomercato del Milan inizia già a prendere forma con largo anticipo sul prossimo giugno: pronto il sorpasso alla Juventus

La società rossonera guarda al futuro. Quello immediato che vedrà il match di campionato a San Siro contro il Genoa per riscattare un periodo tutt’altro che brillante della squadra di Stefano Pioli. Ma anche al futuro più lontano, con la stagione 2022/23 che è più vicina di quanto sembri ed i piani del Milan per il prossimo calciomercato estivo sono già in atto. Dall’arrivo di un nuovo centrale difensivo che sostituisca Romagnoli fino all’attacco dove Ibrahimovic potrebbe appendere gli scarpini al chiodo.

È a centrocampo, però, che il ‘Diavolo’ studia un grande colpo da affiancare a Tonali l’anno prossimo, vista l’imminente partenza a parametro zero di Franck Kessie. Diversi i profili attenzionati da Maldini e Massara: per uno su tutti è lotta aperta con la Juventus di Allegri.

Ritorno in Serie A: il Milan gioca d’anticipo

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, uno dei nomi in cima alla lista della Juventus ormai da tempo è Jorginho. L’agente del regista campione d’Europa ha da tempo aperto ad un ritorno in Serie A e quella bianconera, fino ad ora, è rimasta l’opzione più calda. Attenzione però, perchè oltre alla ‘Vecchia Signora’, PSG e Barcellona c’è anche il Milan alla finestra pronto ad andare all’assalto dell’ex centrocampista partenopeo. I rossoneri, in piena corsa scudetto, stanno pensando a Jorginho per rinforzare pesantemente una mediana che a giugno perderà a zero Franck Kessie.

L’italobrasiliano guadagna 7 milioni netti a stagione, poco più di quanto offerto all’ivoriano per il rinnovo: il caos in casa Chelsea, inoltre, apre ad un ormai probabile addio del talento classe 1991. In questa stagione con i ‘Blues’ di Tuchel, Jorginho ha collezionato 39 presenze con 9 reti e 4 assist vincenti

Situazione dunque in divenire, con il Milan in primissima fila pronto a sfidare apertamente la Juventus nella corsa al 30enne, in scadenza il 30 giugno 2023 con il club londinese e valutato circa 25 milioni di euro.