Niente rinnovo: può arrivare gratis alla Juventus

La Juventus valuta il grande colpo a costo zero dalla Spagna: possibile trattativa inaspettata

La Juventus sta lavorando su diversi obiettivi di mercato per rinforzare diversi reparti, non solo quello difensivo ma anche il centrocampo che avrà bisogno di un grande rinforzo per alzare la qualità di un reparto piuttosto carente.

Nedved e Cherubini stanno seguendo diversi profili giovani come Tchouameni ma non è escluso che possa arrivare anche un big di esperienza per portare uno status di un certo tipo anche a livello europeo. Il nome caldo potrebbe essere quello di Luka Modric che non ha ancora rinnovato col Real Madrid e potrebbe diventare uno dei protagonisti del calciomercato estivo, come sottolineato dal sito spagnolo ‘okdiario.com’.

Modric possibile colpo a zero della Juventus

Il centrocampista croato continua ad essere un punto di riferimento indispensabile per il Real Madrid ma l’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato e la Juventus ci sta pensando concretamente. I bianconeri potrebbero offrirgli un contratto annuale con opzione per il rinnovo di un altro anno con un ingaggio importante. Un’operazione a costo zero che stuzzica molto la ‘Vecchia Signora‘, anche se al momento non è il primo obiettivo.

Qualora Modric diventasse un obiettivo concreto della Juve, potrebbe approfittarne il Milan per avvicinarsi a Jorginho. Attualmente l’ex Napoli sembra essere in orbita Juventus ma la situazione contrattuale di Modric potrebbe cambiare i piani dei bianconeri.