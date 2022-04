Arriva l’offerta che spiazza la Juventus: altro addio

Arriva un’offerta inaspettata per un big della Juventus: ecco il punto sul centravanti

La Juventus dovrà risolvere molte questioni in vista della prossima sessione estiva e in attacco sono tanti i nodi da sciogliere.

Ovviamente al centro c’è sempre il futuro di Paulo Dybala che, salvo clamorose sorprese, lascerà il club bianconero a fine stagione. La Juventus, però, dovrà anche risolvere il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo sta facendo un’ottima seconda parte di stagione da ala nel tridente, non avendo più la responsabilità di segnare a tutti i costi da quando è arrivato Dusan Vlahovic. Morata è di proprietà dell’Atletico Madrid ma la Juve è intenzionata a riscattarlo, anche se sono diverse le squadre che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’.

L’Arsenal torna su Morata: offerta che spiazza la Juve

Fonti spagnole, confermate dal ‘The Sun’ affermano che sarebbe ancora forte l’interesse dell’Arsenal per Alvaro Morata. Dopo il trasferimento di Aubameyang al Barcellona, i Gunners hanno perso qualità in attacco e sono a caccia di un centravanti di spessore. Lo spagnolo ha vestito anche la maglia del Chelsea, quindi conosce molto bene la Premier League e non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi al calcio inglese.

L’Arsenal potrebbe rifarsi sotto (dopo averlo tentato a gennaio) offrendo circa 25 milioni di euro all’Atletico Madrid, superando l’offerta della Juventus che è disposta a raggiungere la cifra di 13 milioni di euro. Morata non ha intenzione di tornare da Simeone e potrebbe accettare una nuova sfida in Premier per riscattare le stagioni poco brillanti ai Blues.