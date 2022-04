Mourinho ha la carta giusta: lo scambio che taglia fuori la Juve

La Roma sfida la Juventus per un obiettivo in Serie A, ma i giallorossi sembrerebbero avere la carta giusta per superare i bianconeri

Sfida per il quarto posto tra Juventus e Roma ma non solo. Ovviamente dopo la vittoria di ieri contro il Cagliari i bianconeri hanno reso ancora più difficile la rincorsa dei giallorossi, che però oggi contro la Salernitana potrebbero tornare a cinque punti di distanza.

Anche in chiave calciomercato però le due squadre potrebbero sfidarsi per un obiettivo in Serie A. Questo sarebbe Nahuel Molina, terzino destro dell‘Udinese che avrebbe colpito sia la Juventus che la Roma. Per arrivare all’argentino però Mourinho potrebbe avere la carta giusta da inserire nell’affare.

Sfida Roma-Juventus per Molina: Mourinho gioca la carta Afena

La Roma e la Juventus sono rimaste incantate dal talento di Nahuel Molina, terzino destro dell’Udinese che oltre ad avere gamba per spingere ha dimostrato di avere un grande piede, come testimoniato dai 6 gol in campionato messi a segno.

Giallorossi e bianconeri si sfidano per il talento argentino, ma Mourinho potrebbe avere la carta giusta per sbloccare l’affare. Infatti la Roma potrebbe offrire ai friulani 18 milioni più il cartellino di Felix Afena-Gyan, attaccante classe 2003 che vanta già 17 presenze con i giallorossi e due gol in campionato, la pazzesca doppietta contro il Genoa. Questa potrebbe essere la mossa giusta della Roma per arrivare al terzino argentino e tagliare fuori la Juventus.