Ora è pronto a tornare: Juve e Mourinho si sfidano per il bomber

Dopo un periodo difficile il bomber è tornato a segnare con continuità e torna a essere nel mirino di Juventus e Roma

La Juventus e la Roma tornano a sfidarsi sia in campionato che sul mercato. Le due squadre infatti stanno lottando per il quarto posto e la qualificazione in Champions League, con i bianconeri con un buon vantaggio rispetto ai giallorossi in classifica.

Mentre per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato entrambe le squadre potrebbero tornare a guardare con interesse al profilo di un bomber. Adesso è tornato a segnare con continuità e le due squadre potrebbero tornare a considerarlo per l’attacco della prossima stagione.

Milik torna bomber vero: si riaccendono i contatti con Juventus e Roma

Serviva la Francia per far tornare grande Arkadiusz Milik. Il bomber del Napoli in prestito con obbligo di riscatto al Marsiglia, ha collezionato ben 20 gol in stagione tra campionato e coppe con il club francese.

Così, visto il rendimento di quest’anno, il prossimo anno il polacco potrebbe tornare sul mercato e tornare nel mirino di Juventus e Roma. I contatti tra l’entourage del calciatore e gli intermediari dei due club. Dunque potrebbe tornare in Italia il bomber ex Napoli per dimostrare tutto il suo valore.