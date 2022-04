Theo Hernandez alleato del Milan: nuovo colpo dal Real

Il Milan vorrebbe mettere a segno un altro colpo importante dal Real Madrid e per i rossoneri l’alleato potrebbe essere Theo Hernandez

La volata scudetto del Milan continua e questa sera ci sarà un crocevia fondamentale contro il Torino. I rossoneri dovranno cercare di rispondere alla vittoria dell’Inter che si avvicina sempre più pericolosamente.

Nel frattempo si pensa anche al calciomercato estivo e i rossoneri vorrebbero piazzare un altro colpo dal Real Madrid. A servire l’assist al Milan potrebbe essere Theo Hernandez.

Milan, Theo Hernandez chiama Asensio: assist per i rossoneri

Anche i giocatori potrebbero diventare una pedina fondamentale per mettere a segno colpi importanti per la prossima stagione. Il Milan in particolare sembrerebbe intenzionato a prendere Asensio dal Real Madrid, che nel 2023 vedrà scadere il contratto con i ‘Blancos’. A convincere lo spagnolo potrebbe essere proprio Theo Hernandez, ex del Real Madrid che potrebbe aiutare il Milan a mettere a segno il colpo.