L’ex supera Juve e Milan: già scelto il sostituto

La caccia all’erede può regalare sorprese: Juventus e Milan al palo, il sorpasso per il gioiello è dietro l’angolo

Non è un mistero che, nonostante manchino solo 7 giornate alla chiusura della Serie A, i club stiano già valutando le strategie per il prossimo anno. Juventus e Milan, in tal senso, condividono da tempo grandi ambizioni sia sul rettangolo verde che in sede di calciomercato. E, in tal senso, le due società stanno lavorando a quelli che potrebbe quindi essere gli innesti ma anche le cessioni a partire dal prossimo giugno.

In tal senso sono diversi i profili seguiti da Cherubini e Maldini per rinforzare le rose di Allegri e Pioli in vista della stagione 2022/23. Il duello a distanza sul mercato di Milan e Juventus continuerà durante tutto l’estate e, in tal senso, vede nel mirino un nome talentuoso e di grande prospettiva. Si tratta di Danilo, gioiello del Palmeiras che con il club brasiliano ha già collezionato 14 presenze, con 3 reti ed 1 assist vincente.

Juventus e Milan ko: Danilo si allontana

A 20 anni, però, Danilo ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società importanti, prima tra queste il Marsiglia. A riportarlo è ‘Top Mercato‘ che riprende l’indiscrezione di ‘Equipe’, sostenendo come l’ex dirigende juventino e attuale presidente del club transalpino Pablo Longoria, sotto suggerimento di Sampaoli, abbia messo nel mirino Danilo che è divenuto il primissimo nome per rimpiazzare il partente Kamara.

Ed ecco quindi che la società francese avrebbe intenzione di superare Milan e Juventus nella corsa al classe 2001.

Situazione dunque in divenire, con Danilo che può avvicinarsi a grandi passi alla Ligue 1: il Marsiglia nel suo futuro.