Da Conte con lo scambio: Juve a mani vuote

Antonio Conte prepara lo scambio che manda su tutte le furie la Juventus: Simeone ‘complice’ della beffa estiva

Tre punti pesanti quelli conquistati contro il Cagliari, ieri sera. La Juventus torna a vincere dopo la sfortunata serata dell’Allianz Stadium che ha visto l’Inter superare la squadra di Allegri grazie al contestatissimo penalty di Calhanoglu. I bianconeri, dunque, si rialzano e rilanciano le ambizioni stagionali con l’idea di chiudere il campionato più in alto possibile, almeno tra le prime quattro per garantire alla squadra guidata dall’allenatore toscano la partecipazione alla prossima Champions League.

Dal calcio giocato al calciomercato, sulla strada della Juventus potrebbe pararsi il grande ex Antonio Conte. L’allenatore del Tottenham è pronto ad imbastire uno scambio in vista della prossima estate, quando sia la società di Andrea Agnelli che gli ‘Spurs’ hanno tutta l’intenzione di operare in maniera massiccia: ecco lo scambio che manda ko la Juventus.

Lo scambio con Simeone stende la Juventus

Antonio Conte potrebbe approfittare dell’interesse dell’Atletico Madrid per una delle pedine sacrificabili il prossimo giugno e che piace da tempo alla Juventus. Si tratta di Emerson Royal, laterale destro arrivato dal Barcellona la scorsa estate e che può già cambiare maglia.

Conte vuole un numero 10 atipico e, con Simeone interessatissimo al terzino brasiliano, avrebbe in mente uno scambio. L’ex Betis a Madrid mentre Rodrigo de Paul a Londra, alla corte dell’ex Ct. La Juventus, interessata ad Emerson Royal da tempo, rischia dunque la beffa definitiva firmata proprio dal grande ex.

In questa stagione, Emerson Royal, che ha recentemente ammesso dell’interesse dei ‘Colchoneros’ nei suoi confronti, ha firmato 1 assist con 1 rete in 24 apparizioni complessive in Premier League.