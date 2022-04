Triangolo infuocato: scatta il duello per Milinkovic-Savic

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic continua ad interessare diversi top club europei: il triangolo che può coinvolgere la Juve

Manca poco al ritorno in campo della Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la batosta non priva di polemiche nel Derby d’Italia, scenderà in campo stasera in casa del Cagliari. Con la Roma di Mourinho che rischia di riavvicinarsi, la squadra bianconera non può più permettersi passi falsi per guadagnare un posto utile alla qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ è già arrivato il momento, con largo anticipo sulla riapertura della prossima sessione estiva, di ragionare sulle operazioni sia in entrata che in uscita.

Ed in tal senso, il nome di Sergej Milinkovic-Savic resta in cima alla lista del ds Cherubini. Il fuoriclasse della Lazio è seguito da diversi top club europei oltre alla Juventus, con la prossima estate che rischia di diventare il palcoscenico ideale per l’addio del serbo al club di Lotito. All’orizzonte la possibilità che un triangolo di mercato si infiammi: la Juve al centro di tutto.

Milinkovic-Savic alla Juventus: la situazione

In prima fila per il cartellino di Sergej Milinkovic-Savic vi è il Manchester United. Il club inglese perderà Paul Pogba a zero il prossimo 30 giugno ed il gioiello di Sarri sarebbe il primissimo nome designato a rimpiazzare il francese. Una corsa che vede la Juventus sempre vigile, alla finestra, anche se la richiesta di Lotito resta molto alta: almeno 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex Genk.

Situazione dunque in divenire, con Manchester United, Juventus e non solo pronte ad andare all’assalto di Milinkovic-Savic.

Il serbo quest’anno ha già totalizzato 40 presenze con 9 reti e 10 assist vincenti con la maglia della Lazio.