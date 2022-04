Il Real Madrid apre allo scambio: addio Juventus e Milan

Lo scambio ideato dal Real Madrid manderebbe fuori gioco il Milan ma anche la Juventus: ecco il punto

Il calciomercato comincia a prendere forma in vista della prossima sessione estiva che potrebbe regalare colpi di scena non indifferenti. Pochi giorni fa si è giocato il quarto di finale di Champions tra Chelsea e Real Madrid e proprio questi due club potrebbero essere protagonisti di un super scambio di mercato.

Il Real ormai da tempo ha aperto alla cessione di Marco Asensio che con Ancelotti non sta trovando spazio e sembra la butta copia del grande talento visto durante gli anni di Zidane. L’attaccante esterno spagnolo, però, è molto ambito sul mercato, in quanto i colpi da fuoriclasse ha sempre dimostrato di averli. Il suo contratto scade a giugno 2023 e il Milan lo ha messo nel mirino ormai da tempo.

Asensio per Jorginho: Juve e Milan tagliate fuori

Paolo Maldini considera Asensio la prima vera scelta per la prossima sessione di mercato e parallelamente la Juventus ha messo nel mirino non solo Rudiger in casa Chelsea, ma anche Jorginho. L’ex Napoli non ha mai nascosto la volontà di tornare a giocare in Italia e le sue caratteristiche farebbero molto comodo al centrocampo bianconero. Entrambe le big di Serie A, però, rischiano di essere beffate dallo scambio potenziale tra Real Madrid e Chelsea.

I blancos stanno pensando di offrire Asensio ai Blues, in cambio di Jorginho. Uno scambio quasi alla pari che potrebbe soddisfare entrambi i club ma taglierebbe fuori Milan e Juventus per i rispettivi obiettivi.