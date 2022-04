Zaniolo apre le porte al Milan: colpo dal Napoli

Un intreccio di mercato tra Milan, Napoli e Roma potrebbe permettere ai rossoneri di mettere a segno un colpo sulla fascia

Potrebbe cambiare molto durante il calciomercato estivo per Milan, Napoli e Roma. In queste ore infatti si è parlato dell’interesse dei partenopei per Nicolò Zaniolo, attaccante del club capitolino che sta vivendo un momento difficile in giallorosso.

L’esclusione al derby e la conseguente in Nazionale potrebbero aver fatto ragionare Zaniolo sulla possibilità di lasciare la Roma. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci il Napoli, con Luciano Spalletti che lo conosce bene e lo fece esordire proprio in giallorosso. Il suo arrivo al Napoli potrebbe permettere al Milan di mettere a segno il colpo sulla fascia.

Zaniolo libera Lozano: il Milan prepara il colpo sulla fascia

Il Milan continua a inseguire il sogno scudetto, ma non solo. Infatti i rossoneri sono già all’opera in chiave calciomercato per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. A servire un assist ai rossoneri potrebbe essere Nicolò Zaniolo, finito nel mirino del Napoli dopo il periodo difficile nella Roma.

L’esterno giallorosso qualora dovesse approdare a Napoli, libererebbe Hirving Lozano. Proprio il messicano potrebbe essere il rinforzo perfetto per Pioli, che sulla fascia destra continua a faticare con Messias e Saelemaekers che non garantiscono ottime prestazioni. Dunque un intreccio tra tre big della Serie A che potrebbe infiammare il calciomercato estivo.