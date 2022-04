Sogno Inter, torna il top player: Dzeko prepara le valigie

L’Inter inizia a pianificare il calciomercato per la prossima stagione e sogna il ritorno di un top player: Dzeko poi dovrà partire

Tornano ad aumentare le quotazioni dell’Inter per il secondo scudetto consecutivo dopo aver vinto il big match contro la Juventus e soprattutto dopo il pareggio del Milan contro il Bologna, che ha riportato i nerazzurri a meno quattro dai ‘cugini’ rossoneri, ma con una partita in meno.

Nel frattempo si inizia anche a progettare la prossima sessione di calciomercato, dove l’Inter torna a sognare il ritorno di un grande ex in attacco. Il suo ritorno però porterebbe Dzeko a dover dire addio per trovare maggiore spazio altrove.

Inter, sogno Lukaku in estate: con il ritorno del belga Dzeko partirebbe

È passato meno di un anno da quando Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter per tornare al Chelsea, ma come dichiarato dal belga tempo fa, i nerazzurri non sono mai usciti dal suo cuore. Inoltre nei ‘Blues’ le cose con Tuchel per Lukaku non vanno per il meglio. Infatti negli ultimi tempi il belga è stato spesso rilegato in panchina, entrando solamente nei minuti finali in partite che si sono complicate.

Così a fine stagione Lukaku potrebbe pensare di dire addio al Chelsea, proprio per tornare all’Inter. Il suo ritorno ovviamente porterebbe a un addio in attacco, che potrebbe essere quello di Edin Dzeko. A 36 anni il bosniaco potrebbe infatti decidere di non fare panchina e potrebbe dunque pensare di tornare in Bundesliga o in Premier League, dove i club che lo prenderebbero sicuramente non mancano.