Juventus, dopo Dybala un altro addio: nessun incontro per il rinnovo

Dopo Paulo Dybala la Juventus decide di lasciar partire un altro giocatore a parametro zero: nessun incontro in vista per il rinnovo

La rivoluzione della Juventus per la prossima stagione è già iniziata e il chiaro esempio lo abbiamo avuto con il mancato rinnovo di Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà i bianconeri a parametro zero. Oltre all’argentino ci sono altri quattro giocatori in scadenza di contratto in estate.

Uno di questi è Federico Bernardeschi, per il quale il futuro sembrerebbe essere già deciso. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Dario Pellegrini, la Juventus non avrebbe in programma nessun incontro con l’entourage dell’esterno per parlare del rinnovo. Dunque l’intenzione del club bianconero sarebbe quella di non presentare offerte per il prolungamento del contratto di Bernardeschi, che proprio come successo con Dybala, a fine stagione andrà verso la scadenza del contratto e dunque l’addio a parametro zero dalla Juventus.