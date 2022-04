Milan, che tegola per Pioli | UFFICIALE: stagione finita

Il Milan dopo il deludente pareggio contro il Bologna perde anche un uomo fino a fine stagione: arriva la diagnosi ufficiale sull’infortunio

Poteva essere la giornata della svolta per il Milan, mentre quella di ieri si è rivelata una prestazione negativa che vede Inter e Napoli avvicinarsi. Infatti, dopo il pareggio a reti bianche contro il Bologna, i partenopei si portano a meno uno mentre i nerazzurri a meno quattro, ma con una partita in meno.

Le brutte notizie però per Pioli non si limitano al risultato e alla classifica. Infatti arriva oggi la conferma dell’infortunio di un calciatore, che finisce in anticipo la stagione dopo la diagnosi ufficiale.

Milan, Florenzi va ko: lesione del menisco e stagione finita

Il Milan perde punti importanti in una corsa scudetto che si fa sempre più serrata, mentre Pioli perde un membro importante della propria rosa. Infatti, durante la partita col Bologna il terzino Alessandro Florenzi, entrato al 75′ al posto di Calabria, ha riportato un trauma al ginocchio sinistro.

Gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione del menisco interno per il terzino in prestito dalla Roma, che domani verrà operato nella capitale dal professor Mariani. Dunque per Florenzi la stagione finisce con qualche mese in anticipo e Pioli perde un’altra pedina nel suo scacchiere.