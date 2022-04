Dumfries fa impazzire mezza Europa: in Inghilterra pensano ad uno scambio

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, sta facendo molto bene in maglia nerazzurra ed è entrato nel mirino del Manchester United

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo una lunga crisi di risultata intervallata soltanto dalla meritata vittoria in casa contro la Salernitana di Davide Nicola, è riuscita nell’impresa di espugnare l’Allianz Stadium grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, centrocampista turco arrivato in nerazzurro nell’ultima estate di calciomercato.

La Beneamata si è così rilanciata in chiave scudetto ed ha tenuto il passo del Napoli di Luciano Spalletti, uscito vincitore dalla difficilissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, e ha recuperato terreno sul Milan di Stefano Pioli. I rossoneri infatti, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro un arcigno Bologna che, nonostante l’assenza in panchina di Sinisa Mihajlovic, si è difeso alla grande ieri nella serata di San Siro ed ha strappato un punto pesantissimo per blindare la salvezza.

La rete dell’Inter a Torino contro la Juventus è arrivata grazie ad un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu e procurato da Denzel Dumfries, esterno destro olandese arrivato in nerazzurro nell’ultima estate. L’ex giocatore del PSV, dopo un avvio non particolarmente brillante, è diventato uno dei punti fermi di Simone Inzaghi tanto da entrare nel mirino di diversi top club europei fra i quali potrebbe esserci anche il Manchester United, pronto ad avanzare una proposta di scambio ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Dumfries per lo United: tentativo di scambio

Denzel Dumfries è stato pagato dall’Inter circa 12,5 milioni di euro. Il giocatore olandese, titolare nella sua selezione, ha messo a segno 4 gol finora nella sua esperienza nel campionato italiano di Serie A e il Manchester United vorrebbe un giocatore con quella gamba per rinforzare la fascia destra. Sul piatto, i Red Devils potrebbero inserire il cartellino di un altro giocatore olandese. Stiamo parlando di Donny van de Beek, in prestito all’Everton attualmente, che non è mai davvero riuscito ad incidere con la maglia dello United da quando è arrivato ad Old Trafford.