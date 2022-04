Flop Milan, bocciatura netta: “Inguardabile”

Un pareggio beffa per il Milan che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Bologna: ancora una prova sottotono per il rossonero

Ancora una prestazione sottotono per il Milan in vista delle prossime gare di campionato: Brahim Diaz ha deluso ancora le aspettative dopo una prova deludente.

Schierato da titolare alle spalle di Giroud, il trequartista del Milan non è stato pimpante come un tempo. E così sono arrivate numerose critiche per lui all’indomani della sfida contro il Bologna. Il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha rivelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista: “Diaz è un giocatore che non mi convince per niente, ad un certo livello”. Dello stesso avviso anche il giornalista Stefano Agresti: “Lui è un giocatore normalissimo, non uno che può fare il trequartista in una squadra che lotta per vincere lo scudetto”. Poi ha aggiunto: “Se perdi calhanoglu devi mettere uno come Luis alberto”.

Infine, anche il giornalista Furio Focolari ha concluso esponendo il suo pensiero intorno al talentuoso giocatore spagnolo: “Non c’è solo Brahim Diaz: Giroud è stato inguardabile, Ibrahimovic quando è entrato si è visto che non è un giocatore che può aiutare il Milan in questo momento”.

Calciomercato, Brahim Diaz può andar via

Stefano Pioli gli ha dato una chance dal primo minuto, ma lo stesso spagnolo potrebbe anche dire addio visto che nelle scorse gare l’allenatore emiliano ha optato per Kessie in quella posizione. Ora il suo futuro è sempre in bilico con la possibilità di ritorno in Spagna.