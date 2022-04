Ripescaggio Italia al Mondiale: Infantino allo scoperto

La delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale è difficile da digerire: Infantino svela le possibilità di ripescaggio

Sembra di vivere un incubo ancora, ma purtroppo è la dura verità: l’Italia non sarà presente al prossimo Mondiale in Qatar. Gli ‘Azzurri’ sono usciti sconfitti per 0-1 dalla semifinale playoff con la Macedonia del Nord, dicendo addio per la seconda volta consecutiva al Mondiale.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato della possibilità che l’Italia venga ripescata dalla Fifa ai danni dell’Iran e dunque venga ammessa in Qatar. Sulla questione si è espresso quest’oggi il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha svelato la verità sulla possibile rocambolesca qualificazione degli ‘Azzurri’.

Italia, Infantino spegne i sogni di ripescaggio: “Siamo realistici”

Ancora fa male il pensiero di non vedere l’Italia nel prossimo Mondiale. Dopo aver saltato quello di Russia 2018, gli ‘Azzurri, per la prima volta nella storia, salteranno anche quello in Qatar, il secondo consecutivo.

In molti continuano a sperare nella possibilità che l’Iran venga escluso dalla competizione e dunque che l’Italia possa essere ripescata grazie alla posizione nel ranking Fifa. A smorzare questa speranza è direttamente il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che in occasione di un evento all’Artemio Franchi ha affermato: “Ripescaggio Italia? Siamo realistici. Da italiano la tristezza è incredibile, mi ci viene da piangere. Bisogna lavorare sul futuro ed effettivamente fare una riflessione sui vivai, sul numero dei giocatori che escono e vanno a integrare le squadre, non solo in Italia ma in tutto il mondo”. Dunque definitivamente sfumate le speranze di vedere l’Italia in Qatar dopo le parole di Infantino.