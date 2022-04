L’ennesimo flop di Lautaro Martinez apre scenari mai visti per l’Inter

Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi, ha ancora una volta steccato, in questo caso contro la Juventus di Massimiliano Allegri

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante una prestazione dal punto di vista offensivo non proprio di elevata caratura e una condizione fisica palesemente indietro, è riuscita ad espugnare l’Allianz Stadium ed ottenere i tre punti contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Una vittoria pesantissima e decisamente inaspettata viste le impressioni della vigilia e le condizioni messe in mostra prima della sosta da parte delle due compagini. Ora la Beneamata ha potuto riaccendere i suoi sogni di centrare lo scudetto per il secondo anno consecutivo, che tra l’altro vorrebbe anche dire seconda stella, ma dovrà fare i conti con il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti, casualmente entrambi ex allenatori proprio dell’Inter in un passato non proprio lontanissimo.

I nerazzurri però devono anche fare i conti con l’involuzione di uno dei gioielli della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: stiamo parlando di Lautaro Martinez, centravanti argentino anche ieri a secco e protagonista di una prestazione decisamente opaca. L’ex giocatore del Racing di Avellaneda, che nel corso dell’annata ha rinnovato il suo contratto a cifre decisamente più alte rispetto alle precedenti, non riesce a trovare la giusta continuità e la prossima estate di calciomercato potrebbe essere decisiva per il suo futuro.

Calciomercato Inter, il futuro di Lautaro potrebbe cambiare

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile addio di Lautaro Martinez all’Inter di Inzaghi dopo una stagione non particolarmente esaltante. Il giocatore argentino ha molti estimatori, ma la richiesta della Beneamata sembrava decisamente poco accessibile, forse anche per i grandi top club esteri in relazione ai numeri portati in dote dal classe 1997: parliamo di circa 80 milioni di euro. Ora però, in casa nerazzurra, se Lautaro dovesse proseguire su questo canovaccio di prestazioni, potrebbe anche esserci un’apertura verso un abbassamento della richiesta all’incirca sui 65-70 milioni di euro.