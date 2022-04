Juve-Inter non finisce mai: non solo Dybala, possibile ‘tradimento’

Juventus-Inter non finisce, dal campo e le polemiche post partita al calciomercato: possibile nuovo ‘tradimento’. Tutti i dettagli

Mastica amaro la Juventus di Massimiliano Allegri all’indomani del derby d’Italia perso contro l’Inter di Simone Inzaghi. All’Allianz Stadium è andata in scena una sfida intensissima, e come spesso capita ricca di episodi e polemiche.

A spuntarla sono stati i campioni d’Italia in carica grazie al rigore trasformato da Calhanoglu al secondo tentativo dopo la ripetizione. Il post partita è stato ancora una volta infuocato con diversi episodi discussi che stanno infiammando le due tifoserie. Il derby d’Italia, insomma, non finisce mai e potrebbe ora spostarsi anche sui binari del calciomercato. Non solo Dybala: ecco un altro possibile tradimento.

Calciomercato Juventus, occhi su Perisic: tutti i dettagli

Come noto, Marotta è in agguato e pronto a sfruttare la separazione a fine stagione tra Paulo Dybala e la Juventus. La società bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza del proprio numero 10, e in prima fila c’è proprio l’Inter per la firma a parametro zero. Ma non solo. È ancora in scadenza a giugno un altro big, sponda nerazzurra, ovvero Ivan Perisic. Non c’è ancora l’accordo economico con la dirigenza nerazzurra per il rinnovo e, in questo contesto, potrebbe inserirsi proprio la Juventus. In caso di fumata nera con l’Inter, infatti, anche Cherubini potrebbe fare un tentativo per l’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco a zero. Il club bianconero è alla finestra e osserva interessato.