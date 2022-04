Ripescaggio Italia: ecco come stanno le cose

Il caso Iran aveva dato una speranza di ripescaggio all’Italia per il Mondiale in Qatar: ecco come stanno le cose

Negli ultimi giorni ha tenuto banco il possibile ripescaggio dell’Italia per Qatar 2022 in merito alle accuse nei confronti dell’Iran per aver negato l’ingresso a 2mila dona per il match contro il Libano.

“La FIFA ha appreso con preoccupazione che le donne non sono state ammesse alla partita di Mashhad e chiede alla Federcalcio iraniana maggiori informazioni su questo argomento”. La posizione della FIFA potrebbe portare all’esclusione dell’Iran dal Mondiale e nelle ultime ore si è fantasticato su un ripescaggio dell’Italia. Dall’Iran arrivano accusa nei confronti dell’Italia e i media iraniani hanno scritto: “È in atto il tentativo di rimuovere l’Iran dai Mondiali. I media italiani stanno lavorando duramente per eliminare l’Iran e per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali”.

Nessun ripescaggio per l’Italia

Gli italiani, però, si stanno solo illudendo. L’Iran non verrà escluso dal Mondiale in Qatar. Anche qualora la FIFA decidesse di escludere la nazionale iraniana dalla competizione, è probabile che ripeschi una nazione asiatica. L’unica possibilità per l’Italia sarebbe l’esclusione per un qualunque motivo della Svizzera. Di fatto, quindi, le possibilità che la nazionale di Roberto Mancini venga ripescata sono nulle.