Pirlo può tornare in panchina: scambio a sorpresa con la Juventus

Andrea Pirlo non vede l’ora di essere protagonista in panchina: dopo l’avventura alla Juventus, è pronto per una nuova sfida

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per colpi da urlo in vista della prossima stagione. Intreccio suggestivo con l’ex allenatore Andrea Pirlo, pronto così ad accettare un altro incarico importante per la sua carriera da tecnico.

Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche alla panchina del Benfica per un ritorno da urlo. Già in passato il suo profilo è stato seguito a lungo dal club portoghese: ora ci potrebbe essere l’intreccio anche con la Juventus sul fronte calciomercato.

In casa Benfica piace da tempo ai bianconeri il terzino spagnolo, Alejandro Grimaldo, seguito a lungo anche da altre big d’Europa. In questa stagione ha realizzato cinque gol con cinque assist vincenti, ma anche il Barcellona aveva l’idea di riportarlo a casa. In questo modo potrebbe esserci lo scambio con il terzino brasiliano, Alex Sandro, che è sempre uno degli indiziati a lasciare la compagine bianconera in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Alex Sandro verso l’addio

Arrivato dal Porto nel 2015, lo stesso terzino brasiliano potrebbe dire addio con il contratto in scadenza nel giugno 2023. Uno scambio suggestivo visto che il giocatore non ha attraversato una stagione entusiasmante sotto la gestione di Allegri, che gli ha preferito anche il terzino italiano Luca Pellegrini.