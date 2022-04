Dybala-Inter: Allegri allo scoperto in conferenza

In vista del big match tra Juventus e Inter, Massimiliano Allegri si è soffermato anche sul caso Dybala

Domani sera si gioca il terzo derby d’Italia della stagione tra Juventus e Inter e questa volta i bianconeri hanno la possibilità addirittura di scavalcare momentaneamente i nerazzurri in classifica, considerando però la partita in meno della squadra di Inzaghi.

La partita sarà anche segnata dal caso Paulo Dybala che a fine stagione dirà addio alla Juventus e potrebbe vestire proprio la maglia dell’Inter. L’argentino ha diverse opzioni e una di queste è proprio il club nerazzurro, alla luce dell’ammirazione di Beppe Marotta nei suoi confronti. Dybala giocherà domani sera e sarà lui a supportare Dusan Vlahovic.

In merito al caso Dybala e al possibile trasferimento in estate all’Inter è intervenuto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro la squadra di Simone Inzaghi, chiarendo alcuni punti.

Allegri su Dybala: “Non è il primo giocatore che cambia maglia”

“Arrivabene ha parlato chiaramente. Una volta che si fanno delle scelte, sono quelle. Inutile parlarne. Non credo che sia il primo caso di giocatore che cambia società. In questo momento qui bisogna essere concentrati per il finale di stagione.

La società espone le sue idee e noi troviamo sempre un’unità d’intenti per programmare e andare avanti. Le scelte si fanno sempre tutti insieme. Dybala all’Inter e Pogba alla Juve? Non faccio il mio di mercato, figuriamoci degli altri…”.