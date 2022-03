Juventus-Inter, buone notizie per Inzaghi: tornano i big

Alla ripresa del campionato l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà la Juve nel big-match dell’Allianz Stadium: buone notizie per il tecnico

Protagonista finora di un pessimo girone di ritorno che l’ha vista perdere punti e posizioni nell’appassionante corsa Scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi ha utilizzato la sosta per le Nazionali per leccarsi le ferite. E per provare a recuperare quei giocatori assenti nell’ultima gara di campionato. Alla ripresa del torneo la squadra meneghina dovrà far visita ad un’agguerritissima Juventus, incredibilmente distante un solo punto dall’undici nerazzurro.

Costretta a vincere se non vuole perdere altro terreno da Milan e Napoli – e per non vedersi scavalcata dalla stessa Juve in caso di sconfitta – la compagine allenata dal tecnico piacentino è chiamata ad una vera e propria impresa, considerando lo stato di forma delle contendenti. Fortunatamente dall’infermeria di Appiano Gentile sembrano giungere buone notizie: due giocatori malconci ed uno contagiato dal Covid la scorsa settimana appaiono sulla via del pieno recupero.

Verso Juventus-Inter, Inzaghi aspetta il ritorno dei big

Prima dell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina – terminata con un amaro pareggio – Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij avevano accusato dei problemi fisici che avevano impedito ad entrambi di partecipare alla gara. Appena registrato il ‘rompete le righe’ di Inzaghi poi, si era aggiunto il problema della positività al Covid di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino non è nemmeno partito con la sua Nazionale per le gare di qualificazione al Qatar 2022. Il pass peraltro era stato già staccato da tempo dalla Selecciòn campiona uscente della Copa America.

Il ‘Toro’ è riuscito a guarire dal Covid, allenandosi quest’oggi alla Pinetina, con la squadra a riposo. Anche il centrocampista croato ed il difensore olandese hanno svolto un lavoro personalizzato, continuando nel percorso di recupero in vista di domenica prossima. Dai campi della Pinetina e dallo staff medico nerazzurro filtra insomma fiducia per il rientro di entrambi i giocatori in vista del Derby d’Italia. Martedì, alla ripresa degli allenamenti, Inzaghi conta di registrare ulteriori progressi.