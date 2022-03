Dal PSG con furore: colpo Mondiale per Roma e Milan

Roma e Milan piombano sul centrocampista. Vuole giocare di più per conquistare il posto in Nazionale

Le squadre di Serie A attendono il rientro dei giocatori impegnati in Nazionale per cercare di preparare al meglio la trentunesima giornata di campionato. Sfide decisive per Milan e Roma, impegnate rispettivamente nella corsa scudetto e in quella alla qualificazione alla Champions League. Intanto, le due società potrebbero approfittare di un’occasione sul mercato.

Si tratta di Julian Draxler, centrocampista in forza al Psg. A sorpresa, è stato schierato tra i titolari da mister Flick nell’amichevole tra Germania e Israele. Spesso infatti, l’ex Schalke viene relegato in panchina da Mauricio Pochettino: in questa stagione, ha totalizzato 24 presenze tra Ligue 1 e coppe, giocando pochissimi minuti. Stanco di subentrare a partita in corso o di essere sostituito prima del novantesimo, Draxler potrebbe cercare un’alternativa per conquistarsi un posto al Mondiale.

Attualmente, il contratto che lo lega al Psg termina nel 2024. Un’avventura cominciata nel 2017, quando i francesi lo prelevarono dal Wolfsburg a cifre stellari. Da quel momento, il mediano tedesco ha giocato 198 gare con i parigini, realizzando 26 reti e 41 assist. Rimanere ai margini della rosa, potrebbe impedirgli di essere convocato al Mondiale. Lo stesso calciatore, ha esternato il suo timore al termine di Germania-Israele: “La mia situazione non è facile – riporta FussbalTransfers.com -. Vediamo cosa succede in estate”.

Calciomercato, occasione per Roma e Milan: Julian Draxler del Psg

In estate potrebbe arrivare l’offerta di una tra Roma e Milan. Il trequartista garantirebbe il mix giusto di esperienza e classe in grado di elevare le rose di Mourinho e Pioli. Classe 1993, Draxler potrebbe dunque sfruttare la fiducia dei due club di Serie A per ritornare definitivamente in pianta stabile in Nazionale. Molto dipenderà dalle pretese del Psg, ma le volontà del giocatore, unite alla scarsa considerazione del mister Pochettino, potrebbero favorire l’esito positivo della trattativa.