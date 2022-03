Super colpo gratis: Marotta fa lo scherzetto. Roma, Juve e Milan a vuoto

L’Inter è pronta a mettere a segno un colpo a parametro zero per rinforzare il centrocampo: Milan, Juventus e Roma rimangono beffate

Il calciomercato estivo inizia sin da ora a scaldare i motori. Ovviamente parte molto importante della finestra per i trasferimenti saranno i giocatori in scadenza di contratto, che potranno liberarsi a parametro zero.

Per evitare di perdere un big a titolo gratuito l’Inter ha appena rinnovato il contratto di Marcelo Brozovic, centrocampista fondamentale per la rosa di Inzaghi, che ha prolungato fino al 2026. Nel frattempo però servirà trovare un vice del croato a centrocampo, così proprio il mercato degli svincolati potrebbe offrire la soluzione perfetta. Marotta pianifica il colpo a zero che befferebbe Juventus, Milan e Roma.

Inter, Kamara come vice Brozovic: anticipo su Juventus, Milan e Roma a zero

Grandi occasioni offrirà il calciomercato dei parametri zero. Diversi calciatori infatti hanno il contratto in scadenza e difficilmente da qui a giugno troveranno l’accordo per rinnovare. Uno di questi sembrerebbe essere Boubacar Kamara. Il centrocampista classe 1999 è uno dei talenti emergenti più promettenti del panorama europeo, e in questa stagione con la maglia del Marsiglia, club in cui è cresciuto, ha collezionato 36 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno anche un gol.

Il francese potrebbe essere il profilo perfetto per l’Inter. come vice Brozovic, e rappresenta una grande occasione low cost, visto che arriverebbe a zero. Acquistando Kamara, Beppe Marotta riuscirebbe ad anticipare la concorrenza di Juventus, Milan e Roma, da sempre rivali dei nerazzurri in campionato, ma anche in ottica calciomercato.